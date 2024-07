Oggi il Corriere dello Sport sottolinea un passaggio della conferenza stampa di ieri di Gravina, quello in cui parla della cooperazione da rendere ancora più efficace tra la Figc e i club di Serie A.

C'è una commissione già esistente ma non ancora operativa: ne fanno parte Marotta, Giuntoli, Sartori e Marino. Proprio Marotta - come racconta il quotidiano romano - è apparso con continuità a Casa Azzurri ed è stato parecchio vicino alla Nazionale, facendo andata e ritorno da Milano in occasione di tutte le partite degli azzurri in Germania.

Secondo il CdS, servirebbe, accanto agli azzurri, una figura dirigenziale di un certo spessore e di larga esperienza. Gravina ha affidato a Buffon il ruolo di capodelegazione per sostituire Vialli e dopo l’estate cercherà, come ha preannunciato ieri, di sviluppare certi ragionamenti avvicinando a Coverciano una "commissione di saggi" che possa guidare un certo tipo di percorso condiviso con la Serie A.