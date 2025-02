I crampi alla fine della partita contro il PSV Eindhoven, andata del playoff di Champions League, hanno fatto scattare l'allarme in casa Juventus per Timothy Weah in vista della partita di domenica prossima contro l'Inter all'Allianz Stadium. Come evidenzia il Corriere dello Sport, l'esterno non ha svolto esami strumentali e da oggi verrà valutato. Non desta però particolari preoccupazioni e contro i nerazzurri dovrebbe essere a disposizione.