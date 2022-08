A caccia delle occasioni di fine mercato. Il Milan ha deciso di aspettare queste ultime ore per tentare di acquistare ancora due pedine, ma lo farà solo a condizioni davvero convenienti. Su Chalobah anche l’Inter è interessata, ma il nodo resta la decisione dei londinesi, se lasciarlo partire in prestito oppure tenerlo in squadra. Nelle ultime ore è aumentato fortemente il pressing del Lipsia che ha più disponibilità economica delle due milanesi. Lo rivela il Corriere dello Sport quest'oggi in edicola.