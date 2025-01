Tempo al tempo. Mentre l'agente Riso continua a lavorare nell'ombra, la situazione di Davide Frattesi resta in sospeso. Un momento di pausa che fa bene sia all'Inter che alla Roma. Come spiega il Corsport, infatti, i nerazzurri si giocano tanto a fine mese soprattutto in Champions e Frattesi non potrebbe essere sostituito in lista Uefa; i giallorossi hanno bisogno di sistemare le situazioni relative a Cristante e Pellegrini prima di poter dare l'assalto a un nuovo centrocampista. E in uscita ci sarebbe pure Zalewski, più di Soulé ed Hermoso.

Nei prossimi giorni Ghisolfi tornerà a Milano, ci riferisce il quotidiano romano. Con il giocatore nessun problema sull'accordo: né per l'ingaggio né per la lunghezza dell'accordo (2029). La questione prioritaria è l’accordo con l’Inter, che vende il suo giocatore più volentieri a una squadra staccata in classifica come la Roma piuttosto che al Napoli, pure interessato e vigile sull’evoluzione della vicenda.