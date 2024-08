"Tutte le nostre avversarie si sono rinforzate. Il nostro segreto è la determinazione e la voglia di vincere. Altre squadre vogliono batterci però noi rimaniamo noi stessi. Sarà più difficile confermare quanto fatto in passato". Parola di Hakan Calhanoglu, che ieri a Sky ha confermato la grande voglia di confermare quanto mostrato nella passata stagione. E, se possibile, fare ancora meglio.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, il turco è ormai alla sua quarta stagione in nerazzurro e veste i panni del leader, dentro e fuori dal campo. Non poteva essere un lieve affaticamento a fargli saltare il debutto in gare ufficiali con il tricolore sul petto. L'ex Milan sarà ancora messo al centro dello scacchiere di Inzaghi. Al suo fianco, le mezzali sono praticamente interscambiabili: Barella-Frattesi da un lato, Mkhitaryan-Zielinski dall'altro. Lui, generalmente, no: troppo prezioso, preciso nel posizionamento in fase difensiva, di qualità elevata quando c'è da impostare, assicura il quotidiano romano.