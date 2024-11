Allarme rientrato, ma la situazione Calhanoglu resta da monitorare. Come conferma il Corsport, già ieri mattina il centrocampista turco ha effettuato una risonanza magnetica. E il responso è stato tutto sommato positivo: il guaio, nella stessa zona del precedente infortunio (rimediato con la Roma lo scorso 20 ottobre), ovvero l’adduttore sinistro, non sarebbe grave e non sarebbero emerse lesioni. Ma la situazione va monitorata e il club nerazzurro ha già programmato nuovi esami nel momento in cui Calha rientrerà in Italia.

Come spiega il quotidiano romano, però, Montella non intende liberare il suo capitano prima del previsto: domani sera con il Montenegro c'è in palio il primo posto nel gruppo di Nations League e conseguente promozione: non si esclude la presenza in campo di Calhanoglu in caso di necessità. Come sottolinea il CdS, si tratterebbe di un segnale positivo in merito alle condizioni del giocatore. Ma è naturale un po' di ansia in casa Inter...