Anche il Corriere dello Sport commenta oggi la notizia dell'inserimento a sorpresa di Tajon Buchanan in lista UEFA per la Champions League. Secondo il quotidiano romano, la scelta di Inzaghi si spiega con il fatto che nonostante l’ex Club Bruges sia ai box per infortunio fino a ottobre (frattura della tibia rimediata a inizio luglio in nazionale), una volta tornato in campo sarà subito arruolabile in quanto già avvezzo al calcio europeo e agli schemi interisti, oltre alla possibilità di impiegarlo su entrambe le corsie in base alle necessità tattiche.

Una decisione che conferma le buone percezioni circa i tempi di recupero del canadese che inizialmente sembravano più dilatati. Ieri Buchanan ha continuato il suo lavoro sul campo con l’obiettivo di recuperare del tutto entro il mese di ottobre. E allora in Champions potrebbe saltare solo le prime tre partite (City, Stella Rossa e Young Boys) per poi essere completamente arruolabile a partire dal match interno contro l'Arsenal di inizio novembre.