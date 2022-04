Ormai è chiaro a tutti: c'è un'Inter con Marcelo Brozovic e un'Inter senza. Nel match del Picco di La Spezia la cosa è stata ancora più evidente anche perché il match è stato sbloccato proprio da un super-gol del croato, che ha iniziato e chiuso l'azione con D'Ambrosio. "Brozovic ha saltato un paio di partite recentemente. Poche all’apparenza: sono però state anche quelle in cui l’Inter ha accusato il colpo, pagato dazio alla stanchezza e a una condizione precaria - sottolinea il Corriere dello Sport -. Col centrocampo in sofferenza una volta orfano del proprio leader. Perché, come ha spiegato Inzaghi a La Spezia, quella di venerdì è stata la vittoria di un’Inter lucida. Con Brozovic come trascinatore, dopo essere rientrato allo Stadium contro la Juve in una partita che forse ha segnato la svolta definitiva".