"Un altro ribaltone, stavolta definitivo, in una vicenda che stava sempre più assumendo i contorni di una telenovela. Brozovic, infatti, ha detto sì all’Al-Nassr ed è pronto a diventare compagno di squadra di Cristiano Ronaldo. Già oggi sosterrà le visite mediche e, con ogni probabilità, firmerà il contratto. L’immediata conseguenza è che ora l’Inter potrà dare l’assalto a Frattesi. Tanto più che oggi è previsto un incrocio tra Marotta e Carnevali, che si ritroveranno a Rimini per l’inaugurazione del calciomercato". Anche il Corriere dello Sport riferisce dell'accordo trovato tra il croato e il club arabo: Brozo intascherà 100 milioni in tre anni tra ingaggio e premio alla firma. All'Inter 23 milioni di euro per il cartellino.

Ora tutto su Frattesi. "Solo che il club neroverde ha alzato la valutazione del centrocampista fino a 40 milioni e quindi le distanze non sono banali. L’Inter, comunque, può contare sulla preferenza del giocatore, che cercherà in tutti i modi di sbarcare a Milano. La Roma, invece, farà da spettatrice interessata. Come noto Frattesi continua a piacere, in più c’è quel 30% sulla rivendita che, comunque, spetterà ai giallorossi in caso di cessione ad un'altra squadra", si legge.