Il Corriere dello Sport propone oggi un'analisi sulla centralità dei difensori centrali nell'economia di una squadra. Bremer, incoronato miglior centrale dell'ultima Serie A, con l'uscita di Skriniar al PSG viene definito per l'Inter "un affare sul piano economico e probabilmente anche su quello tecnico".

Lo slovacco ha due anni in più, non ha mai smesso di migliorare e ha più esperienza internazionale del brasiliano, che farà un salto di categoria dal Torino all'Inter.