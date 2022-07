L'assalto della Juventus al Gleison Bremer è una precisa richiesta di Massimiliano Allegri. Come specifica oggi il Corriere dello Sport, il tecnico preferisce il brasiliano a tutti gli altri candidati (Milenkovic, Gabriel e Pau Torres). La situazione fa sorridere Cairo, a cui oggi dovrebbe essere formalizzata un'offerta da 30 milioni più 5 di bonus, con la possibilità di salire fino a 32-33 più la parte variabile. Con la Signora disposta ad arrivare fino a 40, la situazione potrebbe cambiare: quasi certamente l'offerta interista non basterà più. Verrà inserito nella trattativa anche Casadei, con una recompra nel 2024. Poi si confiderà nel patto con Bremer, anche perché Zhang non sembra disposto a un'asta e Cairo non sembra aver problemi a cedere il ragazzo ai rivali cittadini.