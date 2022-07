Gleison Bremer è in pressing sul Torino. Il difensore centrale, secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, sta spingendo per abbassare la richiesta da 40 milioni di euro fatta all'Inter. Oggi ci sarà un nuovo incontro tra le parti. Uno dei nodi della trattativa tra i club resta Casadei: l'Inter è disposta a mettere il giocatore nell'affare ma solo con la recompra e in ogni caso il centrocampista è anche nel mirino del Sassuolo.

Il secondo tassello per la difesa verrà valutato con calma, Milenkovic resta la prima scelta.