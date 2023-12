Nicolò Barella ha finalmente stappato la sua stagione anche sotto il profilo dei gol. Il primo è arrivato al Maradona, e che gol! Come ricorda il Corsport, peraltro, il centrocampista sardo non è nuovo a capolavori, anzi: è il suo marchio di fabbrica segnare reti eccezionali come quella al Napoli.

Dopo un periodo di appannamento, segnali di 'vero' Barella si erano avuti già in Nazionale, tra Macedonia e Ucraina come ricorda il CdS. Una scintilla azzurra che poi ha innescato il crescendo pure in nerazzurro. A Torino aveva avviato l'azione dell'1-1 con la Juve, poi l'altra sera a Napoli ha chiuso il match con lo splendido raddoppio. "Superfluo sottolineare come, d’ora in poi, Inzaghi si aspetti di vedere questa versione di Barella ad ogni partita", si legge.