Inutile girarci intorno: per uscire indenne dal Camp Nou, l'Inter dovrà fare una prestazione difensiva super. Ecco perché, stando a quanto riferiscono i colleghi del Corriere dello Sport, Simone Inzaghi sta pensando di riproporre il terzetto di titolarissimi che martedì scorso ha neutralizzato Lewandowski e compagni: rispetto al match col Sassuolo, quindi, Milan Skriniar torna sul centro destra, Stefan de Vrij prenderà il posto di Francesco Acerbi in mezzo, con Alessandro Bastoni confermato come braccetto sinistro.

Resta qualche incertezza in più sulla corsia sinistra, visto che dal lato opposto dovrebbe essere confermato Denzel Dumfries, tra i più positivi a Reggio Emilia: Matteo Darmian entra in ballottaggio con Federico Dimarco partendo leggermente favorito perché l'ex canterano ha accusato un pizzico di stanchezza dopo il tour de force tra club e Nazionale. In più, chiosa il quotidiano romano, da quella parte "agisce Dembelè, ovvero uno degli spauracchi della formazione catalana e quindi da tenere obbligatoriamente controllato. Meglio, allora, puntare su un elemento in perfette condizioni atletiche".