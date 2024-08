Una spinta al mercato in entrata dell'Inter potrebbe arrivare dalla cessione di Marko Arnautovic, da tempo sulla lista dei partenti nonostante la volontà dell'austriaco di giocarsi ancora le sue carte alle dipendenze di Inzaghi.

Secondo il Corriere dello Sport, dopo la cessione di Retegui, il Genoa si è interessato alla situazione dell'attaccante classe 1989 su richiesta di Alberto Gilardino. L'austriaco, però, non pare convintissimo e preferirebbe restare in nerazzurro. E Gudmundsson? Al momento - si legge sul CdS - l'islandese resterebbe fuori dai discorsi, con la Fiorentina ancora in pole ma con l'Inter in agguato.