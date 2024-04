Anche il Napoli si iscrive alla corsa per Alessandro Buongiorno, che però il Torino valuta non meno di 40 milioni.

Come ricorda il Corriere dello Sport, Buongiorno piace un po' a tutti in Italia (e non solo): Inter, Milan, Premier... Lo scorso anno disse no all'Atalanta, ora bisognerà capire le sue intenzioni di fronte all'offerta di una big. Il Napoli non è riuscita a colmare l'addio di Kim e sono in corso valutazioni. Ma la valutazione da 40 milioni che ne fa Cairo resta un problema non banale per De Laurentiis.