Il budget per il difensore centrale da aggiungere alla rosa dell'Inter, al momento, è zero. Ma c'è una grossa differenza tra i due maggiori indiziati per riempire la casella e a spiegarla è oggi il Corriere dello Sport. Se Francesco Acerbi a 34 anni saprebbe molto di "toppa" momentanea, Manuel Akanji può essere un'idea anche in prospettiva futura, considerando che Skriniar e De Vrij hanno il contratto solo fino a giugno 2023.