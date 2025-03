Francesco Acerbi é tornato proprio nel momento giusto. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il centrale nerazzurro, dopo un inizio di stagione fortemente condizionato dagli infortuni, si è immediatamente calato nella parte che gli compete, mettendo la museruola ai centravanti avversari.

Dopo tre mesi di stop, l'ex Lazio si è ripreso la maglia da titolare e non l'ha più mollata, contribuendo alla crescita della squadra, stoppando già Retegui e Kean tra gli altri. Ora sarà la volta di Lucca (in gol all'andata, ma Acerbi si era spostato a braccetto), poi di Gimenez e infine di Kean. D'altronde, Acerbi ha abituato bene da quando è all'Inter: pane duro contro di lui per i vari Giroud, Haaland, Lukaku e compagnia.