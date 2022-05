"Non avevo ancora 18 anni ed ero un giovane dell’Hellas, che mi aveva comprato dal Giorgione di Castelfranco Veneto per circa 10 milioni di lire. Ma non è per niente detto che la storia debba ripetersi. Il Milan del 1973 veniva dalla finale di Coppa delle Coppe, vinta pochi giorni prima a Salonicco contro il Leeds. Era stanco, a pezzi. Questo Milan è in salute e Pioli sa che cosa deve fare e come deve farlo". Lo dice Francesco Guidolin, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, in vista di Verona-Milan, match che in due occasioni nella storia è costato ai rossoneri il tricolore. La cosiddetta 'Fatal Verona'.

Se lei fosse in Pioli, quali giocatori del Verona la preoccuperebbero di più?

"L’Hellas ha tre elementi che mi piacciono moltissimo. Barak e Caprari sono difficili da “leggere” perché si muovono benissimo tra le linee. E poi c’è Simeone, il centravanti, protagonista di una stagione straordinaria".