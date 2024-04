"Il Genoa e Genova sono come una famiglia. Mi hanno sempre sostenuto nei momenti belli e anche in quelli meno belli. Sarò sempre grato e orgoglioso di giocare qui”. Le parole di Albert Gudmundsson al Secolo XIX sulla sua situazione al Genoa riassumono una situazione più che positiva per l'attaccante islandese, nome che in molti accostano all'Inter e non solo in vista del prossimo mercato.

“Continuo a pensare partita dopo partita - dice rispondendo a una domanda sul fatto di essere in vista sotto questo aspetto -, mi godo ogni momento in campo provando a far divertire anche i tifosi - dice il giocatore - Con il gol segnato al Monza, anche se purtroppo non è servito a portarci punti, ho raggiunto il record di Diego Milito, l'ultimo calciatore del Genoa ad andare in doppia cifra in due campionati consecutivi. Ed è sempre bello quando ti confrontano con un grande giocatore, un grande attaccante come è stato Milito, per il Genoa ma non solo".

Gudmundsson indica anche nello stadio Ferraris il luogo della città a cui si sente più legato. "Il mio primo gol con la maglia del Genoa è stato proprio davanti alla gradinata Nord contro la Juventus e sono già passati due anni. Ho avuto subito belle sensazioni, ovviamente perché noi abbiamo un gran tifo, specialmente in casa. Ed è sempre emozionante fare gol per il Genoa".

