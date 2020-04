L'accordo per il prolungamento sembrava cosa fatta tra il Napol ie Dries Mertens dopo l'incontro di inizio marzo tra il belga e il presidente De Laurentiis. Ma - secondo quanto riferito oggi dalla Gazzetta dello Sport - in questi 40 giorni da quell'appuntamento tutto è cambiato. Secondo la rosea, le parti si sono di nuovo allontanate (a Mertens non sarebbero piaciute le scelte della dirigenza per quanto riguarda la cassa integrazione dei dipendenti e il mancato accordo sulle multe del famigerato 'ammutinamento') e adesso la possibilità di un addio a fine stagione sono parecchio elevate.

Varie le possibilità vagliate dalla Stirr Associates, il gruppo di agenti che rappresentano l’attaccante. Su Mertens ci sono in particolare gli occhi di Arsenal, Chelsea e Manchester United, ma non va dimenticata l'Inter (RILEGGI QUI L'ULTIMO AGGIORNAMENTO).