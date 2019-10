Domenica, a San Siro, in campo ci saranno quasi mezzo miliardo di stipendi. Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport che fa i conti in tasca a Inter e Juventus, e si accorge che i due club battono anche le stelle degli Stati Uniti. "Sono i due monte ingaggi più pesanti, resi possibili dai due fatturati più ampi - si legge sulla rosea -. Intendiamoci, non è un confronto fra pari, nemmeno da vicini, quelle due contribuiscono in modo molto diverso a quel mezzo miliardo. La squadra bianconera costa più del doppio di quella nerazzurra e non è solo «colpa» dei 31 milioni serviti per portare a Torino il sogno Cristiano Ronaldo. Il secondo, De Ligt, guadagna più di Lukaku, in 8 superano la soglia dei 6 milioni, che in nerazzurro nessuno, tranne Romelu, tocca. Del resto, trattasi di inseguimento, e di crescita che non può che essere graduale, legata com’è a necessità di far quadrare i bilanci e di rispondere alle norme Uefa del Financial Fair Play".

E i confronti con l'estero sottolineano la crescita. "Anche mettendole insieme, non ci avviciniamo nemmeno a Barcellona (671) e Real Madrid (641), mentre i due Manchester, primi in Premier, sono più vicini e superati dalla Juve (297 il City, 287 lo United) - evidenzia la Gazzetta -. Attraversando l’oceano, Ronaldo e compagni possono guardare con un po’ di compatimento anche i top degli sport americani: il «payroll», come lo chiamano negli Usa, dice 244 per gli Atlanta Falcons (top della Nfl di football), 217 per i Boston Red Sox (Mlb di baseball), 148 per gli Houston Rockets (basket Nba). Le regole americane del «salary cap» sono più stringenti e le stelle «recuperano» con contratti di sponsorizzazione enormi, però il sorpasso fa impressione. Così come la cifra complessiva spesa per i protagonisti. 497 milioni è costo del personale dell’intera Mediaset, con 450 milioni (di dollari) si sono comprati il Salvator Mundi di Leonardo, quadro più caro di sempre, ma 458 sono anche i milioni spesi dagli italiani nel bingo, nel 2018. Meglio i gol, allora...".