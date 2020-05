Partenza sprint: questo quello che cerca Antonio Conte in vista della riapertura della Serie A. Uno scatto bruciante per accorciare immediatamente il gap da Juve e Lazio. Una ripartenza assimilabile a un inizio di stagione nel mese di agosto, sebbene questo stop sia stato ancor più lungo. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter ha a disposizione una batteria di giocatori in grado di carburare subito, senza necessità di un gran rodaggio, come dimostrato l'avvio di stagione. Tra i nomi citati dalla rosea c'è Stefano Sensi, favorito anche dalla corporatura esile. Poi ci sono Niccolò Barella, già integrato rispetto a inizio campionato, Marcelo Brozovic, sempre al top per rendimento atletico, Milan Skriniar, mai in affanno fisico nonostante la struttura fisica, e Stefan De Vrij, costante dall'inizio all fine.