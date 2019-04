Il restyling della difesa della Juventus dovrebbe passare anche da una rinfrescata sulle corsie laterali e in tal senso riaffiora in chiave bianconera il nome di Djibril Sidibé, come scrive la Gazzetta dello Sport. "Allegri cerca quell’equilibrio tra spinta offensiva e solidità difensiva che Joao Cancelo troppo spesso non è riuscito a garantire (non a caso il tecnico ha intenzione di testarlo come mezzala) - si legge -. Per questo potrebbe tornare di moda Djibril Sidibé, terzino del Monaco che può giocare sia a destra che a sinistra, già corteggiato dai bianconeri prima dell’acquisto del portoghese, ora nel mirino anche dell’Inter. Da non trascurare Kieran Trippier, esterno del Tottenham".

