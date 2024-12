Maurizio Ganz, ex di Inter, Milan e anche Atalanta, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport proprio per parlare della stagione dei bergamaschi.

Cosa le piace sopra ogni cosa di questa Atalanta?

"Il senso di appartenenza. Mi colpisce, si nota proprio che il gruppo-squadra sia un blocco unico. I titolari, chi subentra, coloro che giocano meno: tutti. Il senso di appartenenza si trasmette, ma non è semplice farlo capire e assorbire. Invece a Bergamo viene naturale tramandarlo anche ai nuovi anche arrivano".

Il Real Madrid ha faticato a batterli martedì sera in Champions ed è un top team. Come si fa invece a pensare di fermarla per le altre?

"Questa Atalanta se sta bene fisicamente la vedo difficilmente battibile".

Quindi lo Scudetto è un sogno da coltivare?

"Sarebbe bellissimo per i tifosi soprattutto. Torno al concetto iniziale, quello dell’appartenenza. Vedere l’Atalanta campione d’Italia sarebbe un’estasi per il popolo bergamasco. Sarebbe anche il coronamento di una scelta lungimirante di Percassi quando decise di continuare a puntare su Gasperini dopo una serie di sconfitte consecutive".

La tiene dentro la lotta Scudetto dunque?

"Senza dubbio, il campionato è molto equilibrato e io la vedo coinvolta nella lotta per il titolo".

Come si resta nel giro scudetto?

"Con una rosa adeguata e con la gestione delle energie visto che il gioco di Gasperini è dispendioso. E io credo che questa Atalanta abbia tutto per farlo".