Grande euforia in casa del Monza dopo la prima promozione della storia del club nel campionato di Serie A, avvenuta sotto l'egida di Berlusconi come presidente e di Adriano Galliani come amministratore delegato. "I miei figli mi hanno chiesto una sola cosa: papà, adesso battiamo l’Inter", è la battuta che chiude una lunga intervista realizzata con La Repubblica dopo il successo sul Pisa.