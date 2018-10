"La prima cosa che mi viene in mente pensando al derby è che per vincere servirà una grande carica agonistica. Ma su questo fronte noi milanisti siamo tranquilli". Lo scrive Giovanni Galli sulla Gazzetta dello Sport. "Il mio amico Rino Gattuso riuscirebbe a dare le giuste motivazioni anche a un pezzo di legno. Poi, certo, conta molto anche l’aspetto tattico. Non dico niente di originale affermando che l’Inter in questo inizio di campionato ha trovato spesso difficoltà quando gli avversari l’hanno aspettata, riducendo al minimo le ripartenze nerazzurre. Il Milan però non dovrà tradire la propria identità".

"Il duello tra Mauro Icardi e Gonzalo Higuain è la storia da copertina. Due bomber che sanno essere micidiali dentro l’area di rigore. Ma per fare gol i due argentini hanno bisogno di palloni giusti - spiega Galli -. Altri due giocatori che potrebbero lasciare il segno sono Radja Nainggolan e Gigio Donnarumma. L’ex romanista è bravo a muoversi tra le linee, le sue conclusioni dalla distanza sono un valore importante dell’Inter del mio amico Luciano Spalletti. I centrocampisti rossoneri dovranno essere bravi a leggere in anticipo i movimenti di Nainggolan. Come nel caso di Icardi, cercando di chiudere le linee di passaggio e provando perciò a isolarlo. Vorrei chiudere con un pronostico sulla sfida di domenica sera, ma stavolta è veramente complicato. Di solito, il derby lo vince la squadra che arriva all’appuntamento con qualche problema in più. Ma Milan e Inter hanno raggiunto la sosta del campionato centrando tutta una serie di risultati positivi. Saranno i dettagli, come spesso capita, a fare la differenza".

