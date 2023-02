L'allenatore dell'Eintracht Francoforte, Oliver Glasner, ha parlato in esclusiva alla Gazzetta dello Sport del Napoli, prossimo avversario in Champions. Il tecnico austriaco non ha dubbi: "Penso che il Napoli vincerà il titolo italiano, il primo dopo Maradona. Diego è stato un idolo della mia gioventù, avevo 12 anni quando Maradona incantava al Mondiale ’86. Era il più grande. Mi fa piacere ora per la squadra, per la città e per i tifosi. Ma con tutto il rispetto che ho per Napoli, sul campo non regaleremo niente, cercheremo di andare avanti - ha spiegato l'allenatore che ha vinto l'Europa League nell'ultima edizione -.