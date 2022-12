Il Napoli vincerà lo scudetto?

"Per quanto si è visto finora, mi pare una seria candidata".



Mourinho sarà il vostro ct?

"Leggo che è una possibilità. Ma non ho informazioni dirette, non sento Mourinho dai giorni in cui ha firmato per la Roma".



E a proposito. Come mai anche Mourinho fatica a far decollare la Roma?

"Perché in Italia è dura. C’è molta concorrenza per l’alta classifica".



Dei suoi due anni a Trigoria quale bilancio ha fatto?

"Primo anno positivo. Chiudemmo quinti a 70 punti, che nella stagione precedente sarebbero bastati per la Champions. Valorizzammo tanti calciatori. Nel secondo anno, complicato anche per i problemi interni, siamo andati bene fino a febbraio e poi abbiamo pagato gli infortuni".



Tra i problemi interni, oltre al cambio di direttore sportivo, ci fu il caso Dzeko.

"Non ne voglio parlare, è tutto superato. Infatti è tornato a giocare e segnare anche con me. Gli auguro il meglio. Dico solo che Dzeko per la mia Roma era come Ronaldo oggi per il Portogallo, non era un campione semplice da gestire".