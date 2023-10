Il Corriere della Sera racconta ulteriori dettagli della vicenda riguardante Nicolò Fagioli. I tentativi di uscire dalla ludopatia andando al Sert a Cremona, su consiglio della madre, che a un certo punto prende controllo dei suoi conti ma viene di nuovo privata della firma perché il ragazzo deve ripagare i debiti. Il centrocampista, nelle sue deposizioni in Procura, racconta anche di essersi registrato come "XFarenz" e "XFarenzo!" sulla piattaforma Treema pensando così di non essere rintracciabile. Dice di avere puntato su Torino-Milan del 30 ottobre 2022, sul risultato esatto, e di non aver mai scommesso su nome del marcatore o risultato esatto, indizi che solitamente portano a una frode sportiva.

Solo nel primo anno, dopo la registrazione al sito, aveva contratto un debito di 250mila euro. Arriveranno ad essere 3 milioni. Nella sua deposizione il centrocampista racconta anche di sentirsi oggi "molto meglio",