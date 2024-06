Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli, intervistato dalla Gazzetta dello Sport dedica un pensiero alla Nazionale di Spalletti che sta per iniziare il suo cammino a Euro 2024. "Storicamente la bravura dell’Italia è trasformare la Nazionale in una squadra di club. Così diventiamo un problema per gli altri. Se facciamo l’Italia, siamo forti. In una fase finale riusciamo a essere performanti, a diventare squadra: leggiamo il momento e abbiamo eccellenti guide tecniche. La nostra preparazione tecnico-tattica è superiore alle altre".