Preben Elkjaer Larsen, oggi ha 65 anni ed è stato uno dei cardini del Verona scudettato di Bagnoli. Alla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante danese parla dei reparti offensivi dell'attuale Serie A.

Ora in Serie A, in queste prime giornate segnano quasi solo gli stranieri. Stupito?

"No. Perché la Serie A di oggi è zeppa di stranieri e gli italiani faticano a trovare spazi e minuti".