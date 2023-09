Lunga intervista della Gazzetta dello Sport a Roberto Donadoni, ex centrocampista di Milan e Nazionale, al momento senza squadra.

Inter e Milan in testa da sole: che derby sarà il 16?

"Non so come finirà, ma so che durerà tutto l’anno: Milan e Inter sono strutturate per scudetto e Champions. I nerazzurri hanno più consapevolezza, il Milan ha l’intraprendenza dei nuovi, che mi piacciono tutti, Reijnders, Loftus-Cheek...".

E Pulisic, che a qualcuno ricorda Donadoni. Donadoni che ne pensa?

"È determinante, gioca ovunque, eccelle nell’uno contro uno, ti punta e ti salta. E segna dei gran gol, come a Bologna. Un po’ alla Donadoni, sì".

L’ha stupita la scelta di Mancini?

"Dei tempi e dei modi si può discutere. Ma penso che di fronte a certe cifre dire di no sarebbe difficile per tutti, anche per chi oggi lo critica".