Gigi De Canio commenta per Tuttosport il mercato invernale appena chiuso in Serie B. Partendo da un ex interista, Mauro Zarate, accasatosi al Cosenza. Passando per Sebastiano Esposito, tuttora nerazzurro, acquistato dal Bari. "Zarate? Il nome ce l’ha, dobbiamo capire se riuscirà a calarsi in una realtà che lui non conosce. Per le qualità dell’atleta credo che il suo rendimento in Serie A non sia mai stato davvero all’altezza. Un grandissimo talento, troppo discontinuo. Non so quanto possa dare ai calabresi in un calcio più fisico che tecnico".