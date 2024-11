"L’errore che abbiamo subito resta inaccettabile: la posta in palio sono il nostro lavoro e i sacrifici che facciamo ogni giorno". Sono le parole che Antonio Conte ha pronunciato nel viaggio di ritorno da Milano a Napoli, riportate da La Repubblica. "Il rigore contro di noi non c’era e certi errori rischiano di condizionare il risultato di una partita, se non addirittura della stagione intera", ha proseguito Conte.

L'esplosione del tecnico sarebbe dovuta a segnali colti nel recente passato, scrive il quotidiano, e nelle parole pronunciate ci sarebbe la volontà di alzare strategicamente la tensione e l’attenzione pure all’esterno del terreno di gioco.