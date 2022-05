Si parla inevitabilmente del botta e risposta in chiave scudetto nel 'punto' che Paolo Condò ha scritto per La Repubblica dopo le gare domenicali della 37esima giornata di Serie A in cui sia Milan che Inter hanno fatto il loro dovere: "Il Milan ha umanamente sperato di averla chiusa, ma l’Inter possiede troppo carattere per alzare bandiera bianca prima del tempo, e fin dalle prime battute del match di Cagliari ha fatto valere la sua superiorità - scrive il giornalista -. Ormai stabilmente riemerso dalla sua eclissi invernale, Lautaro ha segnato due gol aggiungendo una magnifica giravolta con conclusione sul palo. Cose belle che per ora aumentano i rimpianti dell’Inter, ma non si sa mai: la sconfitta del Cagliari vale la salvezza della Samp, cliente finale a casa nerazzurra. Anche l’ultimo rivale del Milan, il Sassuolo, non ha traguardi particolari da inseguire: ma i suoi molti talenti in vetrina andranno maneggiati con cura. Detto questo, il fatto di aver conservato fino all’ultima gara il bonus del pareggio è molto importante. L’ultimo scudetto deciso alla trentottesima giornata è quello del triplete interista, 2010, ma quell’anno la questione salvezza era risolta da tempo, e dunque questo è un campionato che ricorderemo di più: Salernitana e Cagliari restano in ballo fino all’ultimo per evitare la retrocessione, mentre la mischia per Europa e Conference League vivrà già stasera una possibile svolta, perché la Fiorentina a Genova e la Lazio allo Stadium sono in modalità da caccia. Sarri all’assalto di Allegri: si sono visti lunedì più noiosi".