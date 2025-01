Fulvio Collovati interviene a La Domenica Sportiva con un punto di vista sulla situazione di Davide Frattesi. "Deve aver avuto delle parole di conforto da Marotta, perché è entrato benissimo a Venezia", afferma l'ex difensore.

"In Supercoppa è entrato scontento. Marotta deve averlo tranquillizzato dicendogli che non va via - prosegue Collovati -. Cessione? Ma chi ti dà 45-50 milioni di euro? Fa bene a restare perché l'Inter è in tutte le competizioni, per cui può benissimo sostituire Barella, Mkhitaryan, ci sono tanti infortuni, c'è la Champions. La squadra lotta per lo scudetto. C'è sempre tempo per andare via. Una richiesta di 45 milioni è come dire che non lo danno via, a meno che non vada all'estero...".