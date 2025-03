"Professoressa Bearzot, le piace il calcio?" è la prima domanda che il Corriere della Sera pone a Cinza Bearzot, figlia di Enzo, storico ex ct della Nazionale italiana durante il Mondiale del 1982 vinto dagli Azzurri. Nella risposta non viene nascosta la fede del papà per i colori nerazzurri: "Sì, da sempre. Non ho particolari competenze, ma se c’è una bella partita la guardo. Sono interista per la Grande Inter degli anni 60: anche papà, pur avendo il cuore profondamente granata, aveva molta simpatia per l’Inter", ammette.

I suoi studenti universitari sono ancora sensibili al co- gnome del c.t. campione del mondo nel 1982?

"Solo i grandissimi appassionati colgono subito il rap- porto. In passato chiaramente era più immediato, ma il bombardamento di informazioni rende difficile stratifica- re una memoria solida".

Lei ci resta male?

"In realtà meno mi riconoscono più sono contenta: da mio padre ho ereditato una timidezza estrema".