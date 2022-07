In questi giorni ha parlato con i suoi ex compagni e li ha visti in allenamento: come ha ritrovato la sua Juventus? "Ci sono facce nuove che hanno portato tanto entusiasmo. Forse la mia uscita è servita anche a questo, c’era bisogno di una ventata di freschezza per ripartire. Credo che ci siano tutte le condizioni per fare bene".

Los Angeles è prima in Mls, la Juventus si candida per lo scudetto: la doppietta è possibile?

"È difficile ma ce la metteremo tutta. Noi finiremo a novembre, io tiferò per loro e credo che faranno lo stesso dall’Italia. Non sarà facile seguire la Juve quando gioca di notte, ci proverò".

Il legame è ancora forte, perché ha scelto di andare via?

"Avevo dato tutto, la mia esperienza era al capolinea e avevo bisogno di provare qualcosa di diverso. In America ho riscoperto la passione, ho ancora voglia di allenarmi ogni giorno, anche se so che a 37 anni devo gestirmi, senza farmi trascinare dall’entusiasmo. Nel secondo tempo ero un po’ stanco, non abbiamo voluto rischiare e sono uscito. Ci sono difensori bravi, non voglio essere egoista. La prossima settimana arriverà la mia famiglia: non vedo l’ora di riabbracciare le bimbe e mia moglie".