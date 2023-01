La sentenza della Corte d’Appello federale che ha penalizzato la Juventus con 15 punti prosciogliendo le altre società ha scosso il mondo del calcio. Come mai questa decisione? A spiegarlo ci pensa l'avvocato Leandro Cantamessa, chiamato a rispondere alle domande del Corriere della Sera.

Perché la Corte d’Appello federale ha riaperto il processo sportivo nonostante la Juventus fosse già stata prosciolta per le stesse contestazioni superando il principio del «ne bis in idem» (non si può essere giudicati due volte per lo stesso fatto)?

"L’istituto della revocazione prevede che un processo si possa riaprire quando emergono fatti nuovi o risalenti ma in precedenza non acquisibili, che, se fossero stati noti all’epoca del primo processo avrebbero determinato un esito diverso. In questo caso il divieto del ne bis in idem lascia il passo all’accertamento di una nuova verità".

Perché è stata punita solo la Juventus mentre le altre società sono state tutte prosciolte?

"Il processo si è riaperto sulla base delle carte dell’inchiesta Prisma della procura di Torino che riguardano i tesserati bianconeri".

Ma le plusvalenze prevedono uno scambio: dunque?

"Da quanto si è capito, non vengono punite le singole operazioni, ma il «sistema» apparentemente messo in atto dalla sola Juventus. Potrebbe essere stato valutato che il modus operandi juventino violasse il principio di lealtà (articolo 4 del codice di giustizia sportiva), per cui la valutazione dei calciatori non veniva fatta sulla base di considerazioni tecniche bensì esclusivamente per ragioni di «cosmesi contabile». Decisive le carte con le intercettazioni che il procuratore Chiné ha definito«autoaccusatorie». I dirigenti ammettono di iscrivere a bilancio cifre che prescindono dalla valutazione dei giocatori (il cui nome è irrilevante perché citati con delle x)".