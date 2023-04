Nella sua analisi del lunedì sull'operato degli arbitri, Paolo Casarin scrive sul Corriere della Sera della prova di Marinelli in Empoli-Inter ma non solo. "Arbitro in crescita. Nei primi minuti Parisi tira il pallone sul braccio di Bellanova da un metro: contatto involontario che giustamente Marinelli, molto vicino, lascia correre.

Partita sempre corretta con soli due gialli a Parisi e Barella. Lukaku ha segnato due gol: è sembrato sereno. Forse per l’inaspettato ma responsabile provvedimento di Gravina che gli ha cancellato la squalifica proponendosi soprattutto di cancellare il razzismo dal calcio".