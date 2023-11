Ivano Bordon parla oggi a Tuttosport dell'ottimo avvio di stagione di Yann Sommer. "Mi piace, è una scelta molto valida. Penso che l’Inter abbia fatto bene a tesserarlo e lo dico da quando i nerazzurri non sono riusciti ad arrivare a Trubin o Vicario. È stato preso un portiere d’esperienza, che ti dà sicurezza", che elenca come qualità dello svizzero "la tranquillità, il come sta in porta, la posizione, la chiusura. Mi sembra pure agile ed esplosivo. È il classico portiere del prima che si iniziasse a giocare così tanto dal basso e con i piedi".

L'altezza, 183 centimetri, secondo Bordon non è particolarmente un problema. "Se guardiamo le partite di oggi i portieri escono molto meno sulle palle alte. Se trovi poi quelli da 188-190 centimetri possono essere avvantaggiati, ma attenzione: se non sono agili con le gambe fanno fatica sui tiri bassi - continua l'ex portiere - Io credo che al momento Sommer sia apprezzato dalla gente, ma non ancora così tanto come merita. I risultati e le statistiche dicono che il portiere e la fase difensiva della squadra siano da elogiare. Un errore magari lo avrà ho commesso, ma certamente ha già determinato qualche partita con le sue parate".

Molto diverso da Onana, lo svizzero potrebbe ricordare Handanovic. "I due credo siano abbastanza simili. E quindi anche il modo di gestire le varie situazioni possono essere simili", risponde ancora Bordon.