"La Champions è una pacchia per le italiane". Parole e musica di Zbigniew Boniek, raggiunto dal Corriere dello Sport per parlare del cammino di Juventus e Roma in Europa League ma anche chiamato ad un breve commento sul fresco sorteggio dei quarti di Champions: "Se l’Inter batte il Benfica, combinazione che è comunque complicata, una di sicuro arriva in finale dopo tanti anni. Mica male", chiosa il polacco.