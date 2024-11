Puntuale intervista della Gazzetta dello Sport a Salvatore Bagni, doppio ex di Inter e Napoli, a pochi giorni dallo scontro diretto di San Siro.

Per Salvatore Bagni, Inter-Napoli profuma di scudetto?

"La giocano la favorita, i campioni d’Italia in carica ed i loro predecessori, i concorrenti più immediati. Deduca!".

Che partita sarà.

"Bella, intensa, viva, incerta, equilibrata. In cui forse l’Inter potrà portarsi appresso le tossine della Champions e il Napoli le lezioni di Conte dopo la sconfitta con l’Atalanta, che però non lascerà traccia. Finita una gara ne comincia un’altra".

I 90’ con l’Arsenal diventeranno un peso per Inzaghi?

"Sono le scorie psicologiche che incidono maggiormente, perché il pensiero forte mi sembra quello. Una distrazione finisce per toglierti qualcosa".

Un giudizio a a tutto campo.

"Il Napoli deve alzare la sua qualità in alcuni giocatori, non a caso Conte, che non fa sconti a nessuno, sta sostituendo Lukaku e Kvara quasi sistematicamente. E l’Inter deve ridurre i margini di errori. Col Venezia avrebbe dovuto chiuderla e ha rischiato il pareggio; e anche in precedenza, qualche leggerezza le è scappata".

Non avremo l’ammazza-campionato, stavolta.

"Non è un caso però che due anni fa il ruolo sia stato interpretato dal Napoli e che poi, a seguire, nei panni ci si sia calata l’Inter. Vorrà pur dire qualcosa?".