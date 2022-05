Dopo aver raggiunto la promozione in Serie A, per il Monza arriva il momento di agire sul mercato. Tantissimi i nomi accostati: Belotti, Sensi, Messias. "Pensi se con la mia scaramanzia, con gli spareggi playoff ancora da disputare, mi azzardo a contattare giocatori di serie A - ha risposto Adriano Galliani al Corriere della Sera -. Prima di domenica mi avevano chiamato mille agenti e a tutti ho risposto che finché non fosse chiaro in quale campionato avremmo giocato il prossimo anno non avrei preso impegni. Peraltro nei trecento messaggi circa, ancora senza risposta, che ho sul telefono sa qual è la categoria più presente? Quella dei procuratori, da Jorge Mendes in giù".