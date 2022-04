Quella di domani tra Juventus e Inter sarà, secondo Massimo Ambrosini, intervistato da Tuttosport, "una partita molto tattica, anche perché la posta in palio è altissima soprattutto per Inter".

Si dice: se la Juve vince, torna in corsa per lo scudetto; se l’Inter perde, è tagliata fuori.

"Indubbiamente se l’Inter non dovesse vincere, farebbe fatica a riprendersi, per il nuovo contraccolpo psicologico e soprattutto se il Milan, ma anche il Napoli, dovessero vincere le loro gare. L’Inter se vuole rimanere pienamente in corsa per lo scudetto deve raccogliere i tre punti, anche se la squadra di Simone Inzaghi ha una gara in meno e margine ancora per rientrare avendo un calendario più semplice rispetto al Milan".

Sul futuro di Dybala:

"Lo vedo più in Italia e in Spagna che in Inghilterra".