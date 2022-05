"Gufare il Milan? Ma no, dai, sono sportivo. Però posso dire di aver fatto un sogno, un sogno all'incontrario. L'Inter che giocava con le maglie rossonere, vinceva lo scudetto e partiva la festa dei tifosi del Milan. Una festa sbagliata. Così quello che sembrava un incubo si è trasformato in un momento di grande festa interista... Ecco, non sarebbe male un'ultima giornata così, con finale a sorpresa". Anche Aldo Baglio dice la sua sulla corsa scudetto intervistato dalla Gazzetta dello Sport.