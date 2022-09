"Il Milan è molto consapevole della sua forza. Ci vorrà la miglior Inter per riuscire a contrastarlo. L’Inter non potrà concedere quello che ha fatto in questo mese e mezzo. La squadra di Pioli ha tante soluzioni per colpire e dietro non bisogna sbagliare niente se Inzaghi vorrà fare un risultato positivo". Parte così Lele Adani, nella sua chiacchierata a Tuttosport, dove fa la sua disamina prima del derby di Milano.

Come si spiega le difficoltà iniziali di Inzaghi?

"L'Inter è una squadra fisica e con Lukaku lo è ancora di più e se non sei al meglio puoi fare fatica. Poi ha subito qualche gol di troppo. Deve rispettare il suo credo calcistico, solo così tornerà tra le prime e potrà lottare per lo scudetto fino alla fine".

L’Inter con Acerbi ha risolto il problema difesa?

"Nel momento che non cedi Skriniar al Psg, che rinunci a tanti soldi ha fatto una cosa forte, ha fatto una scelta di continuità. Serviva un uomo esperto nelle rotazioni e Acerbi lo è. Penso sarà fondamentale valutare chi non è partito ma avuto le possibilità per farlo. Penso a Dumfries, penso a Skriniar e soprattutto a Gosens".