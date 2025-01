Daniele Adani parla dallo studio de La Domenica Sportiva elogiando la prova di Lautaro Martinez e quella generale dell'Inter. "Lautaro è un campione anche quando è in difficoltà, ha un'attitudine, un atteggiamento, un linguaggio del corpo e un comportamento che sono da esempio - dice Adani - E' una differenza costante, così come l'Inter che oggi segna con due titolari fuori discussione che sono Lautaro e Dumfries, ma anche con Taremi (che è l'attaccante che ha giocato di più in Champions) e Frattesi, titolare della nazionale italiana. Questa è l'Inter".