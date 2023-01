Come ogni mercoledì, è il giorno di 'FcInterNews' su Radio Nerazzurra: il direttore Fabio Costantino in compagnia di Mattia Accogli commenterà gli argomenti di giornata: spazio ovviamente al post Inter-Parma, le dichiarazioni dei protagonisti, il commento sulla prestazione dei nerazzurri, con uno sguardo oltre, ai tempi di recupero di Barella e Calhanoglu. Live dalle 12, in diretta anche video sulle pagine Facebook di Radio Nerazzurra e FcInterNews, in streaming su app Radio Nerazzurra o anche direttamente tramite il player presente qui sotto.